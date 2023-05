Mulher agredida por seguranças faz acordo extrajudicial com o Carrefour

A defesa da mulher que foi agredida por seguranças terceirizados do supermercado Carrefour fechou um acordo extrajudicial com a empresa. De acordo com a rede, foi deliberado que a corporação cubra os valores de sua alimentação. Nenhum acordo foi feito com Jeremias Capistrano, o homem que também foi agredido.

Segundo a defesa de Jeremias, advogado Walisson dos Reis Pereira da Silva, a multinacional não aceitou a proposta de indenização de R$ 200 mil feita por ele, e teria alegado que era um valor muito alto, que daria prejuízo à empresa. Ao invés da indenização em dinheiro, a Carrefour teria oferecido o pagamento em cestas básicas.

"Não foi oferecida indenização, e falaram que não há previsão de quando vão indenizar. Até agora, mandaram uma cesta básica. Não pagaram o valor do aluguel que tinham se proposto a pagar, e não foi oferecida a assistência psicológica que disseram", alega. No entendimento de Walisson, a empresa fez o boletim de ocorrência do caso para se isentar de responsabilidade, uma vez que os seguranças que agrediram o casal são funcionários terceirizados.

Já a defesa da mulher, procurada pelo CORREIO, confirmou que o acordo foi feito, após diálogos que duraram cerca de 10 dias. "Há uma cláusula de sigilo, mas no que é possível comunicar, podemos dizer que o conflito foi resolvido sem a necessidade de levar o caso ao Poder Judiciário, pois as partes, assistidas por seus respectivos advogados, chegaram à conciliação, evitando a instauração de litígios", disse Ramon Caldas, ressaltando que o diálogo entre a defesa e a empresa foi amigável.

A rede informou que assumiu a responsabilidade junto às vítimas, que ofereceu suporte para cobrir a alimentação da mulher e "outras despesas essenciais ao Jeremias, enquanto segue no diálogo em relação a outras demandas", de acordo com nota.

O caso é investigado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público.

Relembre o caso

O casal que teria furtado quatro pacotes de leite de um supermercado foi humilhado e agredido por seguranças da unidade do Carrefour, que funciona como Big Bompreço. O estabelecimento fica ao lado do Shopping Salvador Norte, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. O caso teria acontecido na manhã do dia 5 de maio.

As vítimas foram cercadas e agredidas por sete seguranças. Além de terem sidos xingados e agredidos, na garagem da empresa, o casal sofreu ainda mais após ser levado para dentro da loja. “Bateram com barra de ferro nas minhas pernas, me mandaram ficar agachado e abrir as pernas, só para chutar as minhas partes íntimas”, lembrou Jeremias.

O momento das agressões foi filmado pelos próprios seguranças, que compartilharam em redes sociais. No vídeo, a pessoa que filma agride a mulher no rosto, que segura uma mochila com os pacotes de leite. Além disso, o homem fica rendido ao chão e recebe tapas também no rosto.

Nas imagens divulgadas, um dos seguranças pergunta à mulher "Por quê você está aqui?", e ela responde que estava "precisando de coisas para a filha", e mostra a mochila. Em seguida, um dos homens dá um tapa em seu rosto. Ela tenta se proteger e o homem pede para que ela retire a mão do rosto. Depois, a outra vítima, que se identifica como Jeremias é mostrado sentado no chão, e passa também por interrogatório, que inclui agressões no rosto.