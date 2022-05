Mulher baleada em Dom Avelar foi vítima de bala perdida durante uma festa 

Uma das vítimas feridas em Dom Avelar, na noite deste domingo (1º), Iraildes Aragão Queirós, 45 anos, foi vítima de bala perdida. Ela caminhava quando foi atingida na perna esquerda. No local, havia uma festa. A versão dada por moradores difere do relato da polícia, que diz que ela estava em um carro, onde outras duas pessoas foram atingidas - uma delas morreu - em um ataque na Travessa Santa Isabel.

Iraildes foi atingida na coxa esquerda e está internada no Hospital do Subúrbio. "Ela caminhava, ia pra casa quando foi baleada. Essa história de que ela estava no carro não é verdade. O filho dela passou por aqui e disse que os médicos e os polícias do hospital relataram que foi bala perdida. Ela vai passar por cirurgia pra retirar a bala", disse um morador.

Além de Iraildes, Vinícius Santos dos Anjos, 22, também está internado no Hospital do Subúrbio e é morador de Dom Avelar. Ele foi a segunda vítima do ataque. Segundo a mãe dele, o filho estava numa festa quando um homem chegou em um carro e efetuou vários disparos - no entanto, testemunhas disseram que o crime foi cometido por mais de uma pessoa e que os autores não são do bairro.

Vinícius foi atingido na perna direita e abdômen. Logo após os disparos, ele foi socorrido para Upa de Pirajá e só depois levado para o hospital.

Já Thiago dos Santos Andrade Palmeira, de idade não informada, não teve a sorte dos demais e morreu mesmo sendo socorrido para o Hospital Eládio Lassére. Ele estava em seu Ford Ka vermelho quando foi atingido.

Vinícius morava no bairro há cerca de dois meses, no andar térreo alugado de uma casa de dois andares, localizada a poucos metros do local do crime. Na manhã desta segunda-feira (2), parentes dele estiveram no local. "Não sei de nada, não estamos com cabeça pra nada. Eu só sei que mataram ele, só isso", declarou o irmão mais velho de Vinícius.

A mãe de Vinícius ficou sabendo do ataque através de mensagens que recebeu de um grupo de aplicativo. "Desde ontem que ela está passando mal. Até o horário que saí de casa, ela estava sabendo que meu irmão estava no hospital em estado grave. Mas na altura da situação, as informações chegam logo, já deve estar sabendo do óbito", disse ele.