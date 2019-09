Mulher cai da janela ao tentar usar lençóis para fugir de incêndio em hospital

Uma mulher que estava no Hospital Badim, no Rio de Janeiro, acompanhando uma idosa, caiu da janela ao tentar fugir do incêndio que atingiu a unidade na noite da quinta-feira (12). Gigiane dos Santos sofreu fratura nos dois tornozelos e precisará passar por cirurgia. As chamas atingiram parte do hospital particular até a madrugada desta sexta. O balanço aponta que dez pessoas morreram no incêndio.

“Eu tentei pular do terceiro andar. Tô toda quebrada, no chão”, diz Gigiane em um vídeo.

O marido dela, o pedreiro Leonardo Santos, contou que a mulher ficou nervosa quando a fumaça começou a tomar conta do hospital. Sem conseguir sair de outra maneira, resolveu tentar pedir socorro pela janela. Ele contou que ela foi orientada a deixar a paciente com enfermeiros e procurar uma saída - foi a última vez que viu a idosa.

“Eles estavam tentando sair, mas falou que já estava muito escuro, muita fumaça. Não estavam conseguindo sair e se aproximaram da janela para pedir socorro”, conta. “Fizeram uma corda com lençol, ela jogou a mochila pela janela, pediu ajuda e não sei se ela perdeu as forças, mas caiu”, diz o marido.

Antes de tentar fugir do incêndio, ela gravou um vídeo pedindo socorro. "O hospital que eu estava cuidando de uma senhora está pegando fogo. Tentei pular pelo terceiro andar e estou toda quebrada no chão. Aqui no Badim, pelo amor de Deus, me ajuda", conta no vídeo Gigiane. Sem luz, o vídeo é totalmente no escuro.

Gigiane estava acompanhando Maria Alice Teixeira da Costa, 75, que acabou morrendo. Mais cedo, a filha dela, Tânia Ferreira, contou que passou por vários hospitais em busca de informação sobre a mãe.

“Minha mãe está sumida, eu não sei onde ela está. Ninguém sabe dar informação nenhuma”, relatou. “Eu preciso achar minha mãe. Pelo amor de Deus. Se alguém souber, eu agradeço”, implorou, antes de saber que a mãe estava entre os mortos.

Veja a lista com os mortos do incêndio:

Luzia dos Santos Melo, 88 anos

Irene Freitas, 83

Maria Alice Teixeira da Costa, 75

Virgílio Claudino da Silva, 66

Ana Almeida do Nascimento, 95

Berta Gonçalves Berreiro Sousa, 93

Marlene Menezes Fraga, 85

Alayde Henrique Barbieri (não informado)

Darcy da Rocha Dias, 88

osé Costa de Andrade (não informado)