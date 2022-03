Mulher com criança de colo é presa no Rio com metralhadora na mala

Uma mulher que carregava uma criança de colo foi presa pela Polícia Civil no Rio de Janeiro na noite desta quarta-feira (30) por transportar uma metralhadora na bagagem.

De acordo com o g1, Ana Caroline Ferreira Trindade, de 24 anos, tentava viajar com a filha de sete meses para Belém do Pará. Em uma das malas, havia uma metralhadora calibre .50.

A polícia afirma que Ana Caroline é ligada ao Comando Vermelho Norte, e o marido, Hemerson Gernan Gouveia da Silva, é um dos líderes da facção criminosa. Hemerson está foragido.

As investigações apontam que Ana Caroline adquiriu o armamento no Complexo da Penha. No mercado negro, seu valor gira em torno de R$ 250 mil.