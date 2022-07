Mulher compra boneca inflável idêntica a ela para o marido: 'Agora fazemos a três'

Char Gray, 23, estava com um problema: seu marido possui uma alta libido e ela, por outro lado, nem sempre estava disponível para saciá-lo. Em uma sinuca de bico, a americana encontrou a solução: comprar uma boneca inflável idêntica a ela.

Char gastou cerca de R$ 10 mil no brinquedinho para presentear Callum, 28. A questão é que, com o passar do tempo, ela também começou a "se atrair" pela boneca, a quem chamou de Dee.

“Dee não é apenas uma boneca”, disse Char ao South West News Service. “Nós somos muito ligados a ela. Ela ajudou a fortalecer nosso relacionamento – e incendiou nossa vida sexual.”

Sobre a escolha da boneca, Char disse que não se sentia à vontade trazendo uma outra mulher para um sexo à três, o popular Ménage à trois, então o brinquedo acabou sendo a melhor opção.

“Havia tantos para escolher, mas eventualmente encontramos Dee, que achamos que se parece comigo. Foi a melhor decisão e definitivamente melhorou nossa vida sexual”, afirmou Char. “É ótimo porque Callum tem um desejo sexual alto, e se eu não estiver com vontade, ele tem Dee lá.”

Ela acrescentou: “Nós dois adoramos experimentar com ela – e ela também participa regularmente de nossas sessões fumegantes”. Char vende o conteúdo sexual do casal na plataforma adulta OnlyFans.

E a relação dos três não fica restrita à cama. Char e Callum vestem a boneca com lingerie branca e a levam para passear de carro. Ela também se senta ao lado deles quando assistem seu programa de TV favorito, “The Inbetweeners”, juntos.

A dupla proclama que "não se importa com o que os outros pensam", pois trazer Dee para sua vida "funcionou para eles".