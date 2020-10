Mulher de 57 anos morre após ser atropelada por ônibus em Olinda

Uma mulher de 57 anos faleceu no final da tarde desta sexta-feira (23), após ser atropelada na Avenida Senador Nilo Coelho, no bairro de Aguazinha, em Olinda, Região Metropolitana de Recife, em Pernambuco.

Avó e a neta, de 13 anos, tinham acabado de sair de um supermercado, quando aproveitaram o sinal fechado para atravessar a via entes os veículos. Após passar pela primeira parte da avenida, um motorista ônibus não teria visto elas e atropelou as vítimas.

A mulher, identificada como Marilene Cândido da Conceição, foi esmagada pelo veículo de transporte coletivo indo a óbito no local. A neta, que não teve o nome divulgado, sofreu escoriações nas pernas e foi levada ao hospital. Uma ambulância do Samu e outra do Corpo de Bombeiros seguiram para o local. Também foi enviada uma equipe de motolância.

(Alex Oliveira/JC Imagem)

O ônibus fazia a linha "PE-15 / Afogados" e pertence à empresa Caxangá. Foi realizado teste de alcoolemia no motorista; resultado deu negativo.

Em nota, a Caxangá lamentou o fato e se colocou à disposição dos familiares. A empresa disse ainda que irá abrir uma sindicância interna para apurar a ocorrência e informou que vai colaborar com a investigação policial.