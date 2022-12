Mulher de Daniel Alves faz sucesso no Catar com barriga trincada

A esposa do jogador Daniel Alves, Joana Sanz, está aproveitando as praias do Catar para colocar o bronze em dia. Nesta sexta-feira (2) ela não economizou na beleza e compartilhou uma foto mostrando o tanquinho no calor escaldante do país.

Na praia, a modelo de 29 anos, fez pose e carão para a foto. Joana vai marcar presença no estádio para acompanhar o marido que estreia contra o Camarões como capitão da seleção brasileira. A partida começa às 16h.

Há cinco dias, ela compartilhou no feed do Instagram diversas fotos em um hotel luxuoso do Catar. Comportada e sem mostrar o corpo, a modelo brincou que estava tomando apenas água com gás.