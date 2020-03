Mulher de Faustão posa ao lado dos filhos em Paris: ‘Família linda’

A jornalista Luciana Cardoso, mulher do apresentador Fausto Silva (TV Globo), compartilhou uma foto em família em suas redes sociais nesta sexta-feira (28).

Ela curte férias em Paris, na França, de onde compartilhou um momento feliz ao lado dos dois filhos, João Guilherme, 15 anos, Rodrigo, 11.

O trio aparece abraçado e sorrindo para a câmera, com um belo cenário da Cidade Luz ao fundo.

Além dos dois filhos com a jornalista, Faustão também é pai de Lara, 21 anos, do relacionamento com sua primeira esposa, Magda Colares.

A postagem recebeu elogios dos seguidores de Luciana. "Família linda", comentou uma internauta. "Lindos! Deus abençoe vocês sempre", arrematou outra seguidora.