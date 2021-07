Mulher descobre traição após namorado dizer que estava assistindo Olimpíadas

Uma simples foto mostrando uma televisão sintonizada na abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio foi prova suficiente para que uma mulher de Miami, nos Estados Unidos, descobrir que está sendo traída pelo namorado.

O rapaz enviou o retrato para a moça garantindo que estava vendo a abertura das Olimpíadas na casa de um amigo, mas não contava com o dom de detetive da destinatária da imagem.

Megan-Marie contou seu relato no TikTok no sábado (24). Segundo as imagens publicadas nas redes sociais, o reflexo do móvel sob a televisão entregou a mentira, pois exibia um par de pernas que ela julgou pertencer a uma mulher.

Antes do flagra, Marie perguntou o que ela estava fazendo no momento. "Vendo as Olimpíadas com os meninos, vejo você amanhã", respondeu o homem.

Além das pernas, no cenário também havia dois copos com bebida alcoólica e alguns objetos, como revistas de moda, que ajudavam a concluir que ela estaria sendo traída.