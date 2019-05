Mulher dirige carro com marido pelado no teto para perdoar traição; veja vídeos

Não é todo mundo que é capaz de perdoar uma traição. Mas uma esposa colombiana resolveu dar uma segunda chance ao maridão, apenas com uma condição: que ele ficasse pelado em cima do seu carro e ela dirigisse pela cidade de Barranquilla com o homem nesta situação um tanto quanto peculiar.

O caso ocorreu na semana passada e, segundo a mulher, Jairo Vargas concordou com a punição para salvar o casamento. Inicialmente, o maridão conseguiu esconder o rosto com uma toalha, mas, no meio do trajeto, ela caiu e o colombiano, que já deixava tudo às claras, mostrou o rosto também.

O carro chamou a atenção pelas avenidas onde trafegava. A polícia interveio e deteve marido e mulher, contou a imprensa da cidade colombiana.

Veja vídeos da situação abaixo: