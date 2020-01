Mulher é agredida por companheiro em via pública no bairro de Itapuã

Duas mulheres foram agredidas pelos seus companheiros na madrugada desde domingo (05). Os casos foram registrados no Posto da policia Civil do Hospital Geral do Estado (HGE). Um dos casos aconteceu no bairro de Itapuã, quando Viviane Souza de Jesus dos Santos, de 22 anos, flagrou o companheiro Severo Almeida dos Santos com outra mulher.

De acordo com a polícia, Severo agrediu Viviane em via pública com vários socos no rosto. Eles estavam juntos há um ano. O outro caso de agressão aconteceu no bairro do Uruguai, na Rua Natal. Rosangela Oliveira Santos, de 33 anos, foi agredida pelo marido Alex de Jesus Carvalho com vários chutes no rosto.

Santo Amaro

Um homem levou uma facada no braço esquerdo ao tentar impedir uma briga de família. Rafael Gonzaga Gomes foi atingido com um golpe de faca ao evitar que sua irmã, de prenome Magnólia agredisse o pai. O fato aconteceu por volta das -3h48 deste domingo (05), na Zona Rural de Santo Amaro, na localidade de Pitanga.