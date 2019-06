Uma mulher foi atropelada por um micro-ônibus no início da manhã desta quinta-feira (27), na Avenida Carybé. De acordo com a Transalvador, o acidente aconteceu no sentido Centro, próximo à entrada do Graer.

O atropelo foi registrado por volta das 6h20. Uma viatura do Samu foi até o local prestar atendimento à vítima. Ainda não há informações sobre como aconteceu o acidente.