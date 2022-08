Mulher é atropelada por trem enquanto tentava resgatar cachorro de estimação

Uma mulher foi atingida por um trem na manhã desta quinta-feira (25) na cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. De acordo com o g1, a vítima estava à procura de seu cachorro de estimação, que tiinha fugido, no momento em que foi atropelada.

Algumas testemunhas do acidente relataram aos policiais que a vítima tem o costume de passear com o cachorro pela região onde aconteceu o atropelamento.

A mulher foi encaminhada com ferimentos leves pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a uma unidade de saúde. Não há informações atualizadas do estado de saúde da vítima.