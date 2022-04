Mulher é esfaqueada em motel em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia

Um mulher foi atacada com golpes de faca em um motel localizado no município de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, no último domingo (24). De acordo com a Polícia Militar, o suspeito fugiu logo após a agressão.

A vítima foi socorrida por funcionários do estabelecimento que a levaram a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Não há informações sobre seu estado de saúde, nem sobre a natureza da sua relação com o suspeito.

Uma equipe da 85ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foi acionada para averiguar a denúncia de lesão corporal e se deslocou até a UPA.

No local, os policiais mantiveram contato com a vítima e a orientaram a fazer o registro da ocorrência na delegacia para que o fato seja investigado pela Polícia Civil.

Procurada, a Polícia Civil informou que o caso não foi registrado na unidade de Luís Eduardo Magalhães e que equipe da Delegacia Territorial está em busca de informações.