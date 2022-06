Mulher é esfaqueada enquanto usava fantasia de pênis inflável na Escócia

Uma mulher foi esfaqueada durante sua despedida de solteira na cidade de East Renfrewshire, na Escócia. O que chamou a atenção é que Laura Inglis, de 23 anos, vestia uma fantasia de pênis inflável ao sofrer o crime.

A escocesa foi atacada por Ronald McKinnon, de 27, que pulou sobre ela na casa de show onde estavam. Laura estava comemorando sua despedida de solteira antes do seu casamento com a noiva, Jill Hutchinson, contou reportagem do "Paisley Daily Express".

A vítima foi campeã escocesa de futebol em 2021 defendendo o Bishopton Ladies.

No julgamento, o advogado de Ronald alegou que o ataque foi motivado pela embriaguez do cliente, que tem longo histórico de dependência.

O juíza que cuidou do caso não condenou o réu à prisão, contrariando o pedido da promotoria. Em vez disso, ele vai cumprir trabalho comunitário sob supervisão da Justiça. Em quatro meses, o caso voltará a ser analisado.

"Vou adiar a sentença por um período de quatro meses, e isso é simplesmente para ficar de olho em você, senhor", afirmou Gillian Craig na quarta-feira (1).