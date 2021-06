Mulher é esfaqueada no Barbalho; ex-marido é suspeito

Uma mulher foi esfaqueada na quinta-feira (24) no bairro do Barbalho, em Salvador. O suspeito pelo crime é o ex-marido dela, que está foragido, segundo a Polícia Civil.

Joelma Reis Menezes, 49 anos, foi atacada na Rua Ibirapuera e depois socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não há detalhes sobre o estado de saúde dela.

Segundo a polícia, a vítima sofria ameaças do ex, que não aceita o fim do relacionamento dos dois. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio e é investigado pela Delegacial Especial de Atendimento á Mulher (Deam).