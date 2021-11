Mulher é esfaqueada por jovem de 17 anos em farmácia na Bahia

Uma mulher foi atacada com golpes de faca por uma adolescente de 17 anos enquanto fazia compras em uma farmácia na cidade de Terra Nova (BA), na manhã desta quarta-feira (24). A agressão foi filmada por câmeras de segurança do estabelecimento.

Equipes da 20ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Santo Amaro) foram ao local após serem informadas informadas por populares que havia duas pessoas brigando com faca no interior de uma farmácia na Praça Luiz Teles de Meneses. Na chegada, os policiais encontraram a agressora, menor de idade, com uma faca de cozinha na cintura.

A jovem confessou ter utilizado a arma branca para atacar a vítima, que foi socorrida por populares para o posto de saúde do município.

Os PMs, então, entraram em contato com o Conselho Tutelar para que os acompanhasse na condução da jovem para a Delegacia Territorial de Terra Nova.

De acordo com a Polícia Civil, a adolescente foi autuada por ato infracional análogo a tentativa de homicídio.

A vítima foi transferida para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador,, devido à gravidade dos ferimentos. A DT de Terra Nova vai apurar o caso.