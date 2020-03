Mulher é ferida por garrafas em festa paredão na Fazenda Grande do Retiro

Uma mulher foi agredida durante uma festa estilo paredão no bairro da Fazenda Grande do Retiro, na madrugada deste domingo (8). Taciane Floquete Sousa, de 21 anos, levou garrafadas de uma outra mulher presente no evento.

De acordo com a Polícia Civil, Taciane contou que estava na festa na companhia de amigos, bebendo, quando uma mulher chamada Marcela iniciou uma briga com ela. Na confusão, essa moça pegou uma garrafa, quebrou e feriu os dois braços da vítima, que precisou ser socorrida por uma amiga.

Taciane foi levada por o Hospital Geral do Estado (HGE), onde chegou por volta das 2h30. Após passar por cuidados médicos e ficar em observação, ela teve alta médica e foi liberada.

De acordo com o posto policial do HGE, o caso foi tipificado com lesão corporal. A Polícia Civil investigará o caso.