Mulher é flagrada com fuzil, cinco pistolas e 21 quilos de cocaína em ônibus na Bahia

Uma mulher foi presa após ser flagrada dentro de um ônibus, na Bahia, transportando na bagagem um fuzil, cinco pistolas - um 9mm e quatro 40mm, 12 carregadores, 29 munições e mais de 21 quilos de cocaína. O flagrante foi realizado por policiais rodoviários federais na noite da última quarta-feira, em Vitória da Conquista, no oeste baiano. A PRF estima que com a apreensão, o prejuízo causado ao crime organizado é de R$ 3,85 milhões.

Aos policiais, a mulher de 18 anos disse que recebeu todo o material na região do Braz em São Paulo (SP) e que a entrega seria na rodoviária de Feira de Santana. Ela informou ainda que ganharia R$ 1,5 mil pelo transporte das armas, das munições e da droga. Após o flagrante foi dada a voz de prisão a passageira e ela foi encaminhada à Delegacia da Polícia Judiciária, para os procedimentos cabíveis. Ela responderá pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da lei de tóxicos).

Em nota, a PRF informou que os policiais realizavam fiscalização de combate à criminalidade no Km 830 da BR 116, quando foi dada ordem de parada a um ônibus que seguia de São Paulo (SP) com destino a Macéio (AL). Ao subir no veículo e conversar com os ocupantes, a equipe decidiu aprofundar à fiscalização no ônibus.

O cão farejador da PRF K9 Kaleu sinalizou que dentro de uma mala havia ilícitos. Os policiais revistaram a bagagem e encontraram tabletes de cocaína e mais armas e munições. Foi realizada a checagem da bagagem e identificada a responsável pelo transporte dos ilícitos.