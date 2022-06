Mulher é morta a tiros dentro loja no bairro de Valéria

Uma mulher foi morta a tiros, na manhã desta quinta-feira (23), no interior de uma loja no bairro de Valéria, em Salvador. A vítima, que não teve a identidade revelado, morreu no local.

De acordo com a Polícia Militar, a 31ª CIPM foi acionada por populares, por volta das 11h, a respeito de uma mulher vítima de disparos de arma de fogo em um estabelecimento comercial na Rua Boca da Mata, em Valéria. No local, a equipe constatou o fato.

Os militares isolaram o local e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a remoção do corpo e a realização da perícia.

Em nota, a Polícia Civil informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado e deslocou uma equipe do Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc).

A autoria e motivação do crime serão investigadas pela 3ª DH/BTS. Foram expedidas as guias para remoção e perícia. Segundo a nota, o Silc ainda tá no local.