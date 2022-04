Mulher é morta com golpes de facão em fazenda no extremo sul da Bahia

Uma mulher foi morta com golpes de facão em uma fazenda na zona rural do município de Itamaraju, no extremo sul da Bahia, nesta quarta-feira (27).

Segundo o site local Itamaraju Notícias, o principal suspeito do crime de feminicídio é o ex-marido da vítima, identificado como Gidevaldo Oliveira de Jesus, que não aceitava o término do relacionamento.

Luana Correia Gonçalves, de 24 anos, foi encontrada morta em meio a um plantio de café, da Fazenda Paraiso, próximo ao povoado de Campo Alegre.

A Polícia Civil expediu as guias periciais e informações estão sendo levantadas pela equipe da Delegacia Territorial de Itamaraju. O suspeito ainda não foi localizado.