Mulher é presa ao tentar fazer empréstimo fraudulento em banco de Camaçari

Uma mulher foi presa em flagrante na quinta-feira (18), em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, depois de tentar fazer empréstimos em nome de terceiros em um banco da cidade. Ela é acusada de tentativa de estelionato contra idoso ou vulnerável e associação criminosa.

Uma equipe da 18ª Delegacia (Camaçari) estava fazendo diligências quando foi informada que a mulher estava usando documento falsos para pedir empréstimo. Para evitar confusão, os policiais esperaram ela sair do banco e fizeram a abordagem.

No carro usado pela suspeita, foram apreendidos documentos com nomes diferentes, mas com a mesma foto. Também foram encontrados cartões de vários bancos, máquinas de cartão e certidões de óbito com nomes diversos.

Durante a apresentação da suspeita, as notificações na tela de um dos celulares apreendidos mostraram que o remetente de uma mensagem queria saber sobre o sucesso da transação. Este e outro integrante do grupo criminoso foram identificados e estão sendo investigados.

A mulher passou por exames de lesões corporais e está custodiada, à disposição do Poder Judiciário.