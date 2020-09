Mulher é presa após esfaquear atual de ex-companheiro em Pero Vaz

Uma mulher foi presa em Pero Vaz, Salvador, após ter esfaqueado a atual namorada de um ex-companheiro seu. O crime teria sido motivado por ciúmes.

Segundo a Polícia Militar da Bahia (PMBA), a vítima, que tem 26 anos, deu entrada no Hospital Geral do Estado (HGE) nesta terça-feira (15) com ferimentos na região do abdômen, braços e perna direita.

A polícia se dirigiu até o bairro de Pero Vaz, onde localizou e prendeu em flagrante a agressora de 27 anos. Ela confessou o crime e foi apresentada na 2ª delegacia.