Mulher é presa com 18 kg de cocaína em Vitória da Conquista

Uma mulher foi presa com 18 kg de cocaína em Vitória da Conquista, no Sudoeste do estado, nesta terça-feira (8). Ela foi conduzida para a Delegacia e não teve o nome divulgado.

Os policiais chegaram até a mulher depois que o Centro Integrado de Comunicações (Cicom) da SSP informou sobre uma movimentação suspeita, em uma residência no bairro de Petrópolis. Equipes do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) foram verificar a denúncia e avistaram uma pessoa suspeita.

Segundo a polícia, a mulher estava com a droga no momento em que foi abordada pelos policiais da 77ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Vitória da Conquista) e por isso foi presa em flagrante.

Foram apreendidos também um caderno com anotações do tráfico de drogas, uma balança, um celular e R$ 215. O material foi encaminhado, junto com a mulher, para o Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) de Conquista.