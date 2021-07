Mulher é presa em cemitério na Bahia durante enterro do pai

Uma mulher de 32 anos, que estava com um mandado de prisão preventiva em aberto por roubo, foi presa no Cemitério de Ribeira do Pombal, enquanto ela aguardava o enterro do corpo do pai. De acordo com o delegado Vitor Tenório Lima, a mulher estava foragida desde 2019, quando teve a prisão domiciliar revogada pela Justiça.

Investigações realizadas pela DT de Euclides da Cunha resultaram na localização da suspeita. "Ela estava em Ribeira do Pombal para o enterro do pai e foi presa no cemitério", informou o titular da unidade. A suspeita de roubo foi conduzida para a Delegacia Territorial (DT) de Ribeira do Pombal), por uma equipe da Guarda Municipal.

"O crime ocorreu em 2017, no povoado de Matoso, na zona rural de Paripiranga. Ela ficou quase dois anos cumprindo a ordem judicial em casa", explicou. Custodiada na DT/Ribeira do Pombal, a suspeita foi submetida a exames de lesões corporais e está à disposição do Poder Judiciário. Ela deve ser encaminhada para o sistema prisional.