Mulher é presa em Conquista transportando quase 21kg de maconha

Uma mulher de 20 anos foi presa na manhã desta quarta-feira (3) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em frente a unidade operacional da instituição no município de Vitória da Conquista (BA). Com ela, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha, transportados no interior de uma mala.

A ação foi deflagrada quando os agentes abordaram para fiscalização um ônibus que seguia de São Paulo (SP) para Recife (PE). Durante abertura do bagageiro externo do veículo, os policiais notaram odor característico da droga, suspeitando de uma mala de cor azul.

No interior da bagagem, a equipe encontrou 20,9 kg de maconha, distribuídos em 37 tabletes. A passageira responsável pelo ilícito foi identificada e confessou o crime. Ela acrescentou ainda que recebeu a mala na cidade de São Paulo (SP) para transportá-la até Recife (PE), onde receberia a quantia de R$ 1.500,00 pelo feito.

A mulher foi presa e encaminhada juntamente com a droga apreendida à Delegacia de Polícia Judiciária local onde responderá por tráfico de drogas.