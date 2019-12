Mulher é presa no interior por exercício ilegal da medicina

A graduada em medicina Karlanny Costa Moreira foi presa, nesta sexta-feira, 13, na cidade de Contendas do Sincorá, por policiais da Delegacia Territorial (DT) de Brumado, sob acusação de exercer ilegalmente a medicina e por falsidade ideológica.

De acordo com as investigações, Karlanny cursou medicina na Bolívia e exercia a função no Brasil sem as devidas validações do diploma exigidas para o exercício da profissão no país.

Após denúncias, os policiais chegaram à acusada, que está agora à disposição da Justiça.

O titular da DT / Brumado, Leonardo Souza Soares, disse que Karlanny já exercia irregularmente a função de médica em Contendas do Sincorá há quatro meses.

“Ela confessou que pegou um número de CRM de forma aleatória e passou a utilizar, se apresentando como médica”, explicou o delegado.