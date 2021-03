Mulher é presa suspeita de matar vizinha após discussão por causa de som alto

Uma mulher identificada como Gilvânia Ferreira foi presa suspeita de matar a vizinha a tiros após uma discussão iniciada por conta de som alto. O caso aconteceu no povoado de Trabagó, localizado na cidade de Monte Santo, a 350km de Salvador, durante a madrugada de sábado (20).

Após efetuar os disparos, a suspeita tentou fugir num veículo, que capotou durante a fuga. Ela foi capturada e presa pela Polícia Militar juntamente ao seu companheiro, que é apontado pela PM como dono da arma utilizada no crime.

A confusão começou quando a mãe de Gilvânia foi até o imóvel da suspeita de praticar o crime para reclamar do volume alto do som por volta das 3h da madrugada. Um bar funciona no local.

As duas discutiram e Gilvânia tentou interferir na confusão. A dona do bar entrou no bar, voltou com uma arma e atirou na vítima. Sua mãe não foi atingida porque conseguiu fugir e pedir socorro. Gilvânia foi socorrida por familiares, que a levaram para uma unidade de saúde em Monte Santo, mas não resistiu aos ferimentos deixados pelo disparo.

Procurada, a Polícia Civil afirmou que o casal foi autuado em flagrante e o caso foi registrado na 1ª Delegacia Territorial de Euclides da Cunha. A motivação e demais circunstâncias do crime serão esclarecidas após inquérito. A delegacia de Monte Santo vai acompanhar o caso.