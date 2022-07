Mulher encontrada morta na praia de Piatã é empresária desaparecida no PR

O corpo da mulher encontrado na praia de Piatã, em Salvador, na última quinta-feira (14), foi identificado pela Polícia Civil. Trata-se de Cintia Mara Pepplow da Silva, de 47 anos, uma empresária do ramo da construção civil, no estado do Paraná. Cintia estava desaparecida havia uma semana. No dia em que sumiu, a empresária brigou com o marido e saiu de casa. Ela foi vista pela última vez no sábado (9), na zona rural de São José dos Pinhais, onde morava com a família.

O corpo da empresária foi encontrado por pessoas que passavam pela orla de Piatã, na capital baiana, e que chamaram a equipe da Limpurb, que fazia a limpeza do local. Comerciantes que trabalham na região chegaram a identificar o corpo e informar que pertencia a uma garota de programa.

O corpo do Cintia apresentava sinais de escoriações na face, causadas pelo atrito do corpo com a areia. A morte da empresária é investigada como afogamento.

Abalado, o marido da vítima esteve na manhã deste sábado (16) no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, em Salvador, para resolver a liberação e translado do corpo para o Paraná. Segundo ele, Cintia já saiu outras três vezes de casa sem revelar o destino. Ainda de acordo com o relato do empresário à TV Bahia, a esposa chegou a ser levada ao psiquiatra com a ajuda da filha, que é medica, mas o tratamento não foi bem aceito.

Marido de Cintia esteve em Salvador para buscar corpo da esposa (Foto: Reprodução/TV Bahia)

Em seu primeiro desaparecimento, Cintia deixou a família sem notícias por algumas horas. A situação foi se intensificando nos últimos anos e, nos demais episódios, ela chegou a ficar três dias fora, mas sempre reaparecia na região onde morava, conforme reportagem da TV Bahia.

A filha da empresaria acreditava que a mãe estava na região de Curitiba, pois recebeu uma denúncia nas redes sociais. "Ela está desaparecida desde sábado. Ontem fiz um post no Facebook e uma pessoa entrou em conta e disse que a viu no Centro de Curitiba, que estaria vagando no bondinho", disse ao site Banda B na sexta-feira (15). Cintia deixa marido e dois filhos.