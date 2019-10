Mulher 'engolida' por portão conta como saiu de garagem: 'Subi na pia'

(Foto: Reprodução)

A advogada Marilene, que foi "engolida" por um portão automático e acabou ficando presa em uma garagem, explicou nesta terça-feira (29) ao Se Joga como conseguiu sair da casa desconhecida. Desde ontem, o vídeo que mostra a cena inusitada tomou conta das redes sociais e todos queriam saber o desfecho.

"Eu estava voltando da hidroginástica, pensando no processo que eu teria que entregar naquele dia. Quando eu abaixei, senti um trem na minha cabeça", contou, em entrevista por telefone a Fernanda Gentil. "Se eu tentasse sair aquilo ia me partir ao meio, aí me engoliu para dentro", justificou.

Presa nesse vídeo pra sempre pic.twitter.com/2dQkKmSZga — engolida pelo portão da garagem (@anatmattos) October 28, 2019

A imagem mostra Marilene caminhando na calçada quando é o portão de uma garagem começa a se fechar, depois da saída de um homem de moto. Sem perceber, Marilene não desvia e acaba arrastada para dentro da garagem, com o portão fechado. Outros vídeos, em continuação, mostram a mulher dentro da garagem vazia. Ela tenta conversar com a câmera de monitoramento.

Ela contou o que falou. "Senhor dono da casa, por favor, venha me socorrer, você me deixou trancada aqui", lembrou.

De lá dentro, ela ouviu uma pessoa varrendo a calçada e conseguiu pedir ajuda. A mulher em questão era empregada de uma casa vizinha, que acionou o patrão para ajudar. Depois, ela emprestou um celular a Marilene, que precisou subir na pia para pegar.

"Eu subi na lata de lixo e depois na pia de granito para pegar o celular por um espaço vazado na parede", conta. "Ele me emprestou o telefone, falei com meus filhos e eles apareceram lá", diz.

Os parentes pararam uma viatura policial que passava na rua. Enquanto se debatia como fazer, inclusive discutindo derrubar a cerca elétrica e chamar os bombeiros, mas isso não foi necessário. Um rapaz que passava na rua quis saber o que acontecia e disse conhecer o atual proprietário da casa. A irmã dele acionou esse homem, que é o que aparece de moto deixando o local, e ele retornou para abrir a garagem.