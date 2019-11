Mulher entra em trabalho de parto e é socorrida por PMs na Paralela

Uma cena inusitada – com uma dose de fofura – aconteceu na rotina de policiais militares da 82ª Companhia Independente de Polícia Militar (CAB). Uma mulher entrou em trabalho de parto na noite dessa sexta-feira (21), na Avenida Paralela.

As contrações começaram antes do esperado. Cybele Nazaré Lopes, 37 anos, começou a sentir as dores nas proximidades de um supermercado. Foi nesse momento que os PMs perceberam a situação e foram socorrê-la.

Ela foi levada ao Hospital Sagrada Família, no bairro de Monte Serrat, onde o bebê nasceu em segurança.

De acordo com o comandante da unidade, o major PM Kley Menezes, o bebê foi chamado de Heitor e é saudável. "O pai da criança mandou uma mensagem para agradecer. Faremos uma visita para eles", contou o major.