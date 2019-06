Mulher espancada diz que MC Reaça quebrou mais de dez ossos de seu rosto

A mulher agredida por MC Reaça pouco antes do cantor tirar a própria vida teve alta na última semana, mas ainda está em fase de recuperação. Foram mais de dez ossos do rosto quebrados na agressão, segundo a vítima, de 28 anos, contou ao Uol. A retina também sofreu um trauma que tem prejudicado sua visão e o inchaço e fraturas no maxilar prejudicam a fala.

O crime aconteceu no início de junho. Tales Alves Fernandes, o MC Reaça, foi achado morto em uma área de mato às margens da Rodovia Dom Pedro I, no que a polícia classificou como suicídio. Já a mulher agredida, que prefere não se identificar, ficou duas semanas internada em um hospital de Indaiatuba (SP). Ela passou por cirurgia para colocar planas e pinos no rosto. "Ele me bateu no rosto. Só no rosto, mais nada", diz. A previsão dos médicos é mais 30 dias para os pontos começarem a cair e a dor passar. "Tem muitos ossos que foram quebrados e não tem como consertar. Vamos ter que esperar o organismo mesmo fazer a cicatrização".

A mulher conta que demorou alguns dias para recuperar a consciência depois da agressão e não foi ao velório e enterro de Tales, com quem tinha um relacionamento. "Eu estava meio que sem memórias. Demorou para que eu soubesse o que estava acontecendo. [Quando acordei] Já tinha passado o velório, já tinha passado tudo", conta.

O caso é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Indaiatuba.

Agressão e relacionamento

No dia da agressão, ela foi trabalhar normalmente, chegou em casa e fez a janta. Por volta das 22h, Tales chegou ao local. A mulher suspeitava que estava grávida. Acompanhada de Tales, ela faria naquele dia um teste de gravidez - primeiro, marcaram para o sábado (2), mas ele quis antecipar para a sexta.

Depois da chegada de Tales, ela conta que sua memória do que ocorreu está fracionada. "Eu não tenho noção se houve uma discussão, eu acredito que não, porque a gente nunca brigava", explica. "Eu me lembro de ele estar muito estranho. Um dos flashes que lembro da agressão, ele apertava o meu pescoço, me asfixiando", relembra.

Ainda quando ela estava internada, por conta dos boatos, a família autorizou e o Hospital Augusto de Oliveira Camargo divulgou que a mulher não estava grávida.

Os dois se conheceram pela internet, quando Tales estava organizando uma manifestação a favor do então candidato Jair Bolsonaro em Indaiatuba. Os dois passaram a conversar online e depois se conheceram ao vivo. Tales era casado e foi divulgado que ele e a mulher agredida tinham um caso extraconjugal. Ela conta que Tales estava em processo de separação, mas parou com o processo de divórcio por questões burocráticas. Ela reconhece que ele e a esposa mantinham contato. "É o que ele me dizia: eles não eram casados, não tinham essa afetividade, não tinham nada".

A mulher está de licença médica do trabalho e recebe ajuda da mãe, que veio do Rio Grande do Sul para ficar com ela. Quando melhorar, pretende voltar a viver lá com a família.

Tales ganhou fama em atos a favor de Bolsonaro cantando funks contra feministas e a esquerda em geral. Ele era popular nas redes sociais. Sua letra mais famosa diz: "Dou para a CUT pão com mortadela / E para as feministas, ração na tigela / As mina de direita, são as top, mais bela / Enquanto as de esquerda tem mais pelo que cadela". O presidente Jair Bolsonaro lamentou no Twitter a morte de MC Reaça. "Tinha o sonho de mudar o país e apostou em meu nome por meio de seu grande talento. Será lembrado pelo dom, pela humildade e por seu amor pelo Brasil".