Mulher faz funeral para marido, mas ele já havia sido enterrado por outra viúva

Demetra Street planejou uma cerimônia de despedida do marido, Ivan, em Baltimore (EUA). Convidou dezenas de amigos e familiares, que se reuniram ao redor de uma urna com as cinzas do falecido em Baltimore (EUA). Bastante emocionada, ela chegou a cantar uma música, "His Eye Is on the Sparrow", em homenagem ao morto.

No entanto, o clima de luto deu lugar ao de desconfiança quando a viúva percebeu que a urna estava vazia. Em seguida, ela também descobriu que Ivan não havia sido cremado, mas enterrado por outra mulher, que também se diz viúva dele, três dias antes.

Os dois funerais foram feitos pela mesma empresa. A casa funerária está sendo processada por Demetra.

No processo, Demetra alega que a Wylie Funeral Homes realizou deliberadamente dois funerais para Ivan Street — um para ela e outro para a segunda mulher — e embolsou pagamentos pelos dois serviços. A americana pede indenização de US$ 8,5 milhões (R$ 46 milhões).

"É uma situação realmente triste", disse o advogado Demetra, Alex Coffin, ao "Washington Post. "Já é difícil perder um ente querido...", acrescentou ele.