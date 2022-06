Uma mulher teve parte do corpo incendiado por outra mulher, na cidade de Carinhanha, no sudoeste da Bahia. O crime aconteceu no último domingo (5).

Segundo informações da Polícia Civil, o crime teria sido motivado por ciúmes. A vítima foi socorrida para uma unidade hospitalar e está em estado grave.

Ela foi apresentada na 1ª Delegacia Territorial de Guanambi pela Polícia Militar após o crime. Segundo a polícia, testemunhas estão sendo ouvidas e guias de perícia foram expedidas.