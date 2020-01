Mulher fica ferida após capotar carro no Rio Vermelho

Uma mulher ficou ferida após capotar o carro na Rua Lucaia, no Rio Vermelho, no início da tarde desta quarta-feira (8). De acordo com a Transalvador, o acidente envolveu dois carros e aconteceu por volta das 12h.

Segundo informações do órgão de trânsito, uma mulher que dirigia um carro de modelo Honda Fit tentou fazer uma ultrapassagem e acabou se chocando em outro carro, de modelo Fiat Uno, bateu em um poste e capotou.

A motorista do carro capotado, sofreu ferimentos leves, foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Antedimento Móvel de Urgência e levada para um hospital particular. Já a vítima que teve seu carro atingido foi socorrida no local, também pelo Samu.

O acidente aconteceu no cruzamento entre a Garibaldi e a Avenida Vasco da Gama e o trânsito chegou a ser impactado, mas os veículos já foram removidos do local.