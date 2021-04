Mulher grávida é assassinada em São Sebastião do Passé

(Foto: Reproduçaõ)

Uma mulher de 28 anos foi assassinada no final da tarde da última quinta-feira (15). Identificada como Daiane de Oliveira Mota, a mulher era cigana e foi encontrada morta na porta de sua casa atingida por um tiro na cabeça.

Procurada, a Polícia Militar afirmou que agentes da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (Cipm) foram acionadas pelo Cicom por volta das 17h para atender uma ocorrência na Rua dos Ciganos, bairro Araçatiba, em São Sebastião do Passé.

No local, a guarnição constatou a veracidade do fato, isolou a área e acionou o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc), para realizar perícia e remoção do corpo.

Segundo a Polícia Civil, a Delegacia Territorial (DT) de São Sebastião do Passe vai investigar o caso e esclarecer autoria e motivação do crime. Em nota, a PC afirmou que dois homens chegaram ao local em um carro e efetuaram disparos antes de fugir. Ninguém foi preso até o momento.