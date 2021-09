Mulher grávida tenta pular pela janela para fugir das agressões do marido

O motorista por aplicativo e soldador Vitor Batista, de 32 anos, foi preso na terça-feira (14) por agredir a mulher grávida de três meses em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Imagens feitas por vizinhos mostram o desespero de Maria José, de 35 anos, que chega a tentar pular pela janela para fugir das agressões.

Vitor foi levado para a Delegacia de Atendimento à Mulher e disse que tudo não passou de "uma briga de casal".

Maria José disse que os dois estão juntos há quase dois anos e que as agressões são constantes nesse período. Em maio, ela contou que se jogou mesmo da janela do segundo andar, como tentou fazer ontem.

“Ele tinha ciúme e era muito possessivo, não me deixava ir para rua, só para o trabalho. Inclusive perdi meu emprego. No que ele me agredia, eu ficava marcada e não podia trabalhar. Eu inventava desculpas, porque eu ficava dentro de casa”, afirmou a vítima, segundo o G1 RJ.

Na segunda, Maria José fez um bilhete pedindo socorro e jogou pela janela. Na terça, vítima de novas agressões, ela foi para a janela tentar pular. A cena chamou atenção. Os vizinhos acionaram a polícia, que fez a prisão em flagrante.

A vítima conta que acreditava que o companheiro pudesse mudar. Diz também que sentia vergonha de pedir ajuda. "Só que o tempo continua a agressão, e a ficha vai caindo".