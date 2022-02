Mulher mata a facadas marido de amiga durante festa de aniversário em Camaçari

Uma festa de aniversário terminou em tragédia na madrugada deste domingo (27) em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS). A anfitriã do evento, que não teve o nome divulgado, acabou matando a facadas o marido de uma de suas convidadas durante uma briga generalizada. O motivo foi um murro que ele deu no rosto da irmã dela na confusão.

Rafael Manuel Silva de Souza, 25 anos, sofreu três facadas, sendo duas nas costas e outra abaixo da orelha direita. Ele morreu no local. A aniversariante e o namorado dela, que teria participado da confusão, não foram encontrados pela polícia, acionada logo após o crime.

Em nota, a assessoria de comunicação da Polícia Civil disse apenas que autoria do crime seria atribuída a uma mulher e que apuração do caso será iniciada, mas sem dizer quando.

A tragédia aconteceu na Rua Amaralina, no bairro Verde Horizonte, por volta das 3h. A reportagem conversou com policiais civis que estiveram na cena do crime e que também ouviram a mulher de Rafael. Eles disseram que a vítima foi à festa em busca da esposa, uma gestante, com quem já tinha outros três filhos. A festa havia começado às 20h de sábado (26) na casa da aniversariante.

Segundo o relato dos policiais, Rafael chegou embriagado, xingando a mulher e ameaçando surrá-la ali mesmo, o que provocou a indignação da aniversariante e dos seus convidados, entre eles a irmã dela e o cunhado. “A dona da festa peitou ele e disse: ’Vai bater nela, é ?’”, contou o policial. A discussão ficou acirrada, ao ponto de haver empurra-empurra e foi, nesse momento, que Rafael deu um soco que atingiu a boca da irmã da anfitriã.

Ainda segundo os agentes, a aniversariante não pensou duas vezes ao ver a irmã com o rosto ensanguentado, pegou uma faca que estava em uma mesa próxima e atacou Rafael pelas costas. “Ele ainda deu uns dois a três passos e caiu no chão. O pessoal chegou a acionar a Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas ele já estava morto”, detalhou o policial.