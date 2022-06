Mulher mata homem com guarda-chuva após ser vítima de importunação sexual

Uma mulher de de 25 anos matou um homem de 49 anos com um guarda-chuva após ser vítima de agressões e importunação sexual. O caso foi registrado no sábado, 4, bairro Centro, em Sobral, interior do Ceará. As informações são confirmadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).



O homem de nome não informado possuía antecedentes por ameaça, danos e injúria. Ele foi agredido com um guarda-chuva e em seguida encaminhado a uma unidade hospitalar, mas não resistiu ao ferimento.

Conforme a SSPDS, a Polícia Militar realizou o levantamento das primeiras informações e conduziu a mulher à Delegacia Municipal de Sobral, onde foi instaurado o inquérito policial por portaria. O caso segue para o Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa, da delegacia Regional, que ficará com as investigações.