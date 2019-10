Mulher morre ao levar choque em máquina de lavar no Ceará

Uma funcionária de um colégio em Sobral, no Ceará, morreu neste domingo (13) depois de levar um choque em uma máquina de lavar.

Fabiana Lucas, 35 anos, foi encontrada caída ao lado do eletrodoméstico na casa dos pais, na zona rural da cidade. Ela havia saído para o quintal para colocar as roupas na máquina.

A jovem foi levada para o Hospital Municipal Senador Carlos Jereissati, no município de Mucambo, mas não resistiu e morreu. Segundo relato dos familiares, Fabiana chegou com ao hospital com queimaduras nas mãos e nos braços.

De acordo com o G1 Ceará, uma funcionária da unidade informou que foram aplicadas técnicas de reanimação, mas a vítima não respondeu aos estímulos.

O Colégio Luciano Feijão onde Fabiana trabalhava lamentou a morte da funcionária em comunicado.

Veja o comunicado na íntegra:

Neste domingo (13/10), a tristeza invadiu nossos corações com a notícia do falecimento de nossa colaboradora Fabiana Lucas. Lamentamos e ao mesmo tempo rendemos todas as homenagens possíveis a nossa querida colega e toda a sua família.

Guardaremos em nossas memórias os momentos de alegria e dedicação que Fabiana trouxe para nossa instituição.

Rogamos para que Deus possa confortar todos os familiares e amigos nesse momento de dor, em que as palavras se apequenam e o espírito busca amparo na fé.

Atenciosamente,

Colégio Luciano Feijão