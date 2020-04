Mulher morre de infarto em velório da mãe, que foi vítima da covid-19

"Como um filme de terror". Assim é como Lisa Green descreve o velório de sua mãe, Julie Murphy, no Reino Unido. A matriarca da família, de 63 anos, contraiu o novo coronavírus em um lar de idosos e não resistiu. Só que, durante o enterro, no dia 31 de março, uma outra filha da britânica teve um infarto e também faleceu.

Aos 32 anos, Laura Richards sentiu dores no peito enquanto estava no cemitério, no condado de Warwickshire, onde acontecia a cerimônia da mãe. "Pensamos que fosse apenas ansiedade", afirmou Lisa, ao The Sun.

Quando percebeu o que realmente estava acontecendo, ela chamou o serviço de emergência. Com seu marido e outra irmã, Kelly Murphy, tentou reanimar Laura e fazer massagem cardíaca - mas nada surtiu efeito. A mulher foi levada pelos paramédicos para um hospital da região, mas, quando chegou lá, já estava sem vida.

"Foi simplesmente horrível. Perder sua irmã no funeral de sua mãe é como um filme de terror. Ela tinha apenas 32 anos", disse Lisa ao The Sun.

Julie morreu no dia 15 de março, após contrair a covid-19 em um lar de idosos. Ela tinha esclerose múltipla e foi enterrada ao lado do seu marido, Kevin, que havia morrido em 2012. O corpo de Laura foi colocado ao lado deles.