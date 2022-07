Mulher morre e corpo fica quase três anos esquecido em apartamento

O corpo da secretária médica Sheila Seleoane, de 61 anos, foi encontrado em seu apartamento em Londres, no Reino Unido, após um alerta feito à polícia local sobre danos em uma porta da varanda do imóvel causados por tempestades. Sem resposta da moradora, as autoridades forçaram a entrada. A história chama atenção porque os restos mortais só foram encontrados três anos depois do falecimento.

Seleoane não tinha amigos ou familiares próximos, e não foi procurada nem ao parar de pagar aluguel em 2019. A história, revelada no início deste ano, foi detalhada em reportagem do jornal britânico "The Guardian".

Em entrevista à reportagem, o legista Julian Morris disse que ficou "claro que algo deu errado" depois que tantos eventos incomuns não tenham gerado a suspeita que havia uma pessoa sem vida dentro do imóvel.

Segundo a investigação publicada pelo Guardian, vizinhos haviam reclamado repetidamente do cheiro vindo do apartamento, mas a Peabody Trust, associação habitacional que age como gestora do imóvel, ignorou a questão.

Relatos dos vizinhos trazidos pelo jornal dão conta do aparecimento de larvas e moscas vindas do apartamento semanas depois da interrupção de pagamentos de aluguel, em agosto de 2019. Em outubro de 2020, um vizinho mencionou que o cheiro era "como de um cadáver".

O relatório final do caso encontrou ao menos 89 tentativas de contato com Seleoane entre agosto de 2019 e fevereiro de 2022, que não foram respondidas, nem acompanhadas. Os últimos cupons de compra de comida, encontrados no apartamento, junto com o corpo, são de agosto de 2019.

Já os dirigentes da Peabody disseram ao relatório que buscaram garantir "qualquer contato" com Seleoane, mas preferiram o envio de e-mails, mensagens de texto, carta ou ligação telefônica e enviaram registros como evidência de que o trabalho havia sido feito.