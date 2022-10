Mulher morre e outras duas pessoas ficam feridas em acidente no Recôncavo Baiano

Uma mulher morreu e dois homens ficaram feridos após um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro na BR 101, em trecho da Zona Rural de Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano, na quinta-feira (20).

A Delegacia Territorial de Cruz da Almas apura as circunstâncias do acidente de trânsito que vitimou Zenilda dos Santos, de 40 anos. Segundo as informações iniciais, um automóvel colidiu na traseira da motocicleta, que trafegava no mesmo sentido, e após a colisão ambos veículos invadiram a contramão e desceram um barranco na lateral da pista.

As guias para remoção e perícia foram expedidas e o resultado dos laudos vai esclarecer as causas do acidente. Não há informações sobre o estado de saúde dos outros dois feridos.