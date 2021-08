Mulher passa mal e morre em bar de Guarulhos, mas show não para

Uma mulher de 31 anos teve um mal súbito e morreu durante uma festa na cidade de Guarulhos (SP), no sábado (21). Segundo testemunhas, o Armazém Maya, onde acontecia o evento, não interrompeu o show por conta do fato. Dizem ainda que o local não tinha bombeiro civil para prestar socorro.

Marina Gomes Vieira, 31 anos, foi para o local participar de uma despedida de solteira com um grupo de amigos. Ela começou a passar mal no meio da festividade.

Amigos contaram ao jornal O Globo que a banda que se apresentava continuou a tocar, mesmo com a situação de Marina se agravando. Ela chegou a ser reanimada duas vezes por uma enfermeira que estava no local, antes do socorro chegar.

A Secretaria de Saúde diz que o Samu foi acionado às 18h08 e chegou às 18h32, 23 minutos depois do chamado inicial.

O Armazém Maya não comentou o fato. O estabelecimento seguiu a programação normal no final de semana, segundo as postagens nas redes sociais. Representantes não foram encontrados para se posicionar.

O irmão de Marina, Francisco Alberto Gomes Vieira, fez uma homenagem a ela nas redes sociais. "Minha irmã linda, sua partida nos deixa todos sem chão, obrigado pelo tempo que esteve conosco, te amaremos pra sempre", escreveu.

Marina era casada e deixa também o esposo.