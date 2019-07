Mulher perde controle do carro e invade estação do metrô em Brotas

(Foto: Reprodução/Twitter)

Uma mulher perdeu o controle do seu veículo e invadiu a entrada do metrô de Brotas, em Matatu de Brotas, na noite desta segunda-feira (29). Ela estava acompanhada do marido da motorista, que, assim como ela, teve apenas ferimentos leves. Ninguém mais ficou ferido.

Segundo informações do Centro Integrado de Comunicação (Cicom) da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), por volta das 22h30 a motorista perdeu o controle do veículo, que desceu as escadas da Estação Brotas e colidiu com o portão de entrada da estação, localizado na Travessa Amaral Muniz.

Por questões de segurança, a mulher foi retirada do veículo com uma maca pelos seguranças do metrô. Em seguida, ela foi atendida pelo Samu em uma ambulância que chegou ao local. Seu marido acompanhou o resgaste, ainda segundo a Cicom.

Duas viaturas da 58ª CIPM, de Cosme de Farias, estiveram no local, junto com uma equipe da Salvar. O veículo da motorista foi conduzido para um pátio da Transalvador. Não há mais informações sobre a motorista e nem sobre as circunstâncias do acidente.

O ocorrido deixou marcas no local. Segundo testemunhas, ainda nesta terça-feira (29) quem passou pela estação viu que uma parte do corrimão da escada de entrada ficou destruído e há marcas do acidente no portão de entrada do metrô.