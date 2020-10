Mulher prende mão em moedor de carne de frigorífico

Uma mulher de 45 anos, proprietária de um frigorífico localizado no bairro da Torre, em João Pessoa, teve a mão presa em moedor de carne quando utilizava o equipamento. O acidente aconteceu na manhã deste domingo (18).

Uma equipe do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para o local.Segundo uma das comerciantes, a máquina estava sem uma base de ferro, que impede a mão de descer e serve como proteção. O atendimento durou uma hora.

De acordo com as informações colhidas pela repórter Anne Gomes, da TV Tambaú, o Corpo de Bombeiros serrou a máquina, pois se tirasse a vítima poderia ter hemorragia. A mulher foi levada para o Hospital de Emergência e Trauma para retirar a mão do equipamento no bloco cirúrgico.

Segundo a assessoria de comunicação do hospital, o estado de saúde da mulher é estável.