Mulher que abandonou bebê em banheiro da estação Acesso Norte é presa

A polícia prendeu em flagrante, na tarde desta quinta-feira (27), a mulher que abandonou uma bebê de apenas 8 dias de vida no banheiro do Terminal Acesso Norte. De acordo com a CCR Metrô, que administra o terminal, a bebê foi encontrada por volta das 15h.

A mãe do bebê tem 27 anos e foi encontrada no bairro da Mata Escura, menos de 24 horas depois de deixar a criança na estação. Ela fou autuada por abandono de incapaz e deverá ser encaminhada para audiência de custódia, no Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF). A criança está internada no Hospital Geral Roberto Santos, onde nasceu, e passa bem. Após receber alta, ela será direcionada ao Conselho Tutelar.

A prisão foi realizada pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Contra Criança e o Adolescente (Dercca). A titular da especializada, delegada Simone Moutinho, informou que as equipes iniciaram as apurações assim que tomaram conhecimento do caso. “Identificamos o hospital onde tinha ocorrido o parto e conseguimos chegar aos familiares do bebê e o endereço da genitora”, detalhou a delegada.