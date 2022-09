Mulher que foi queimada durante briga morre no HGE após quase um mês

Uma mulher de 34 anos que teve o corpo queimado no dia 8 de agosto morreu na quarta-feira (31), no Hospital Geral do Estado (HGE), após quase um mês internada. Ariele Cunha Costa foi atacada pelo companheiro, que também ficou ferido e morreu no dia 17 de agosto.

O crime aconteceu no dia 8 de agosto, durante uma briga entre os dois no bairro da Boca do Rio. Depois de ser atacada, Ariele ficou internada no setor de tratamento para queimados do HGE até ontem, quando não resistiu aos ferimentos.

O companheiro dela também estava no HGE, sob custódia da Polícia Civil, mas morreu nove dias depois do crime.

O caso estava registrado na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam).

Ariele deixou três filhos. Não há informações sobre o sepultamento.