Mulher se recusa a colocar máscara em metrô e é expulsa por passageira

Uma passageira de metrô foi expulsa por uma mulher após se recusar a usar máscara de proteção dentro de um vagão na estação Carandiru, no centro de São Paulo. As informações são do portal R7.

A gravação mostra duas mulheres sentadas de lados diferentes do vagão, brigando porque uma delas se recusa a usar máscara. A mulher que está de calça branca diz que trabalha em um hospital.

Mulher se recusa a colocar máscara em vagão de metrô e é expulsa por passageira: https://t.co/sBnd0IMJrn pic.twitter.com/DXH2ALpKmR — O POVO (@opovo) January 13, 2022

Nesse momento, a usuária de transporte público se levanta e fala que se sentiu desrespeitada com a atitude da passageira pelo não uso do equipamento. "Joga, joga (para fora do trem)", provoca a mulher.

Revoltada, a profissional de saúde pega os pertences da outra (que está sem máscaras) para fora do vagão. Ela corre para apanhar os objetos e quando tenta voltar, é barrada pela profissional de saúde. "Passo 12 horas dentro de um hospital e o pessoal desrespeitando tudo mundo", justifica.