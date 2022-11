Mulher suspeita de envenenar dois cães é presa em flagrante no Ceará

Uma mulher suspeita de envenenar dois cães, na zona rural, no município de Acopiara, no Ceará, foi presa em flagrante pela Polícia Militar nesse domingo (27).

Os policiais militares foram acionados após receberem informações sobre a morte por envenenamento de dois cães na localidade de Araras. No local, foi apurado que os cães tiveram acesso a uma carne de ovelha com veneno que seria de uma moradora próxima a residência onde os cães viviam.

Ao indagar a suspeita sobre o caso, a mulher informou que uma de suas ovelhas foi atacada por um animal. A mulher admitiu que no calor do momento, retirou a carne da ovelha morta e colocou veneno.

A mulher identificada como Maria Criziomar Alves Lima Almeida (43) foi capturada e encaminhada para a Delegacia Regional de Iguatu, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Na unidade policial, a mulher foi autuada em flagrante pelo crime de maus-tratos aos animais, com agravante por ter sido cometido contra animais domésticos (Lei 9.605). A PC-CE segue investigando o caso.